STRAFE: Veröffentlichung des Retro-Shooters auf Mai verschoben - 4Players.de

Die unabhängigen Entwickler von Pixel Titans und Devolver Digital haben den Veröffentlichungstermin von STRAFE verschoben. Der Retro-Shooter wird am 9. Mai 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Bisher war der 28. März 2017 angepeilt."STRAFE benötigt über 150.000 sorgfältig platzierte Polygone, um seine blutenden Wahnsinnsgrafiken zu schaffen", erklärt Game Director Thom Glunt. "Durch eine unerwartete rechtliche Verflechtung und eine Reihe von ärgerlichen Fehlern, kamen fast 25.000 dieser wichtigen Polygone zu spät beim globalen Pixel-Titans-Hauptquartier an und so verzögert sich das Spiel nun um ein paar Wochen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer