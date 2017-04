STRAFE: Drei Spezial-Editionen des Retro-Shooters (inkl. Soundtrack auf Kassette) - 4Players.de

Screenshot - STRAFE (PC) Screenshot - STRAFE (PC) Screenshot - STRAFE (PC)

Der Retro-Shooter STRAFE wird am 9. Mai 2017 auf PC und PlayStation 4 erscheinen - und auch drei Spezial-Editionen sind von Publisher Devolver Digital geplant. Die Throwback Collector's Edition, gestaltet und produziert von Special Reserve Games, umfasst eine 3,5"-Diskette, den Soundtrack auf Kassette, Sticker und einen Downloadcode für PC. Die Vinyl Collector's Edition wird in Fassungen zwei Fassungen angeboten: Vinyl-Doppelpack oder Special Edition (limitiert auf 300 Exemplare). Beide Fassungen bieten individuelle Artworks und enthalten ebenfalls einen Downloadcode für das Spiel. Last but not least gibt es die "PS4 Collector's Box" auf PlayStation Blu-Ray-Disc von Special Reserve Games (ohne Regionalcode). Vorbesteller des Actionspiels erhalten die (exklusive) Ingame-Waffe VV-1N."STRAFE ist bereits jetzt die sich am schnellsten verkaufende, neue, prozessual generierte First-Person-Shooter-IP, der in der zweiten Maiwoche veröffentlicht wird", erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker. "Gamer können jetzt auf diesen unaufhaltsame Einnahme-Zug aufspringen, indem sie uns ihr Geld früher geben, als wir ihnen das Spiel. Das ist eine wunderschöne Win-Win-Situation - sofern man nur auf die Interessen des Entwicklers und Publishers schaut."Beschreibung vom Hersteller: "STRAFE ist bereits jetzt der schnellste, blutigste, tödlichste, am meisten Adjektiv-missbrauchende und actiongeladene First-Person-Shooter aus dem Jahre 1996. Mit atemberaubenden und absolut fotorealistischen Grafiken und anhaltendem Gore, mit dem Spieler sogar die Wände rot einfärben können - nie konnte man die Überreste seiner Feinde sinnvoller nutzen!"Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer