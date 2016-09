Vampyr: Es geht ums Blut: Details zum Kampfsystem des Action-Rollenspiels - 4Players.de

Screenshot - Vampyr (PC) Screenshot - Vampyr (PC) Screenshot - Vampyr (PC)

In Vampyr von Dontnod Entertainment und Focus Home Interactive geht es logischerweise um Blut. In dem Action-Rollenspiel kann Protagonist Jonathan Reid seine Feinde mit vielen normalen Nahkampf- und Fernkampfwaffen angreifen, um seinen Blutpegel aufzufüllen. Blut benötigt er wiederum, um seine Vampirangriffe entfesseln zu können. "Während Jonathan in Kampfsituationen Gegner pfählt oder ihnen aus der Distanz heraus das Blut aussaugt, füllt sich sein Blutpegel - und damit beginnt sein Vampirleiden, die Oberhand über seine menschlichere Seite zu gewinnen, sodass er vernichtende Zauber und Fähigkeiten gegen jene entfesseln kann, die ihn aufhalten wollen", erklärt Philippe Moreau von Dontnod im PlayStation.Blog Moreau führt fort: "Mit zunehmender Erfahrung wird ein nichtlinearer Fähigkeitenbaum freigeschaltet, der stärkere Angriffe und Fähigkeiten eröffnet. Jonathan kann sich diese Fähigkeiten in beliebiger Reihenfolge aneignen, sodass ihr euch praktisch euren ganz eigenen, zu eurem Spielstil passenden Archetypen erstellen könnt. Spielt aggressiv und richtet Unmengen Schaden an oder geht auf Nummer sicher und konzentriert euch darauf, die Massen unter Kontrolle und den Feind in Schach zu halten. Fähigkeiten können auf zwei Arten weiterentwickelt werden. Zum Beispiel lässt sich die Fähigkeit 'Spring', mit der ihr euch augenblicklich einem entfernten Feind nähern könnt, derart weiterentwickeln, dass sie entweder Flächenschaden anrichtet oder euch vorübergehend unbesiegbar macht. Die Wahl liegt bei euch!Der Schwierigkeitsgrad des Kampfes kann von den Aktionen des Spielers außerhalb des Kampfes beeinflusst werden. Sich von Zivilisten zu ernähren, beschert euch einen riesigen EP-Bonus, der Kampfsituationen erleichtert - aber es gibt Nachteile: Erhöhte Gefahr auf den Straßen sowie erzählerische Konsequenzen für die Bürger der Welt, um nur einige zu nennen. Erbitterte Kämpfe sind nicht die einzige Option, die Doctor Reid zur Verfügung steht - er kann seinen Opfern auch nachstellen oder mithilfe seiner vampirischen Geschwindigkeit und Behändigkeit Kämpfen sogar ganz aus dem Weg gehen. Die Spieler müssen kundschaften und entscheiden, wen sie aussaugen und wen sie verschonen wollen - alles in dem Bewusstsein, ihre Kraft steigern zu müssen. Jonathans vampirische Triebe liegen im ständigen Widerstreit mit seiner menschlichen Seite."Letztes aktuelles Video: gamescom-Spielszenen