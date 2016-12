Vampyr: Trailer: Zwischen Mensch und Vampir - 4Players.de

DontNod Entertainment und Focus Home Interactive haben den folgenden Cinematic-Trailer zu Vampyr veröffentlicht. Das Video dreht sich um die Dualität zwischen Mensch und Vampir. In dem Action-Rollenspiel kann Protagonist Jonathan Reid seine Feinde mit vielen normalen Nahkampf- und Fernkampfwaffen angreifen, um seinen Blutpegel aufzufüllen. Blut benötigt er wiederum, um seine Vampirangriffe entfesseln zu können. Ausführliche Spielszenen von der gamescom findet ihr hier . Vampyr wird im nächsten Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Darkness Within Trailer