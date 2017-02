Vampyr: Entwickler spricht über die halboffene Welt, Klassenkampf zwischen Blutsaugern und Konsequenzen von Morden - 4Players.de

Dontnods Narrative-Director Stephane Beauverger ist im Gespräch mit God is a Geek und WCCF Tech ein wenig auf die Konsequenzen von Morden und andere Spieldesign-Feinheiten im Rollenspiel Vampyr eingegangen. Wer keine Spoiler mag, sollte lieber nicht weiterlesen. Wie bereits angedeutet wurde, sollte man sich gut überlegen, wen man meuchelt, denn dadurch gewinnt man zwar Erfahrungspunkte, kann danach aber keine Missionen mehr von den Opfern annehmen. Zudem lassen sich die erlegten Personen nicht mehr durch ältere Speicherstände zurückholen: Wer einmal weg ist, ist für immer futsch. Wütet man zu arg als Todbringer in einem Stadtteil herum, "kippt" das komplette Viertel praktisch "um" - ähnlich wie bei einem gestörten Öko-System - so dass auch der örtliche Händler von der Bildfläche verschwindet. Stattdessen werde das Areal fortan nur noch von Monstern, Wächtern und Vampiren bevölkert.Je nach Vorliebe kann man als schleichender "Schatten-Vampir" spielen, der seine Opfer manipuliert - oder man entscheidet sich für die Klasse des brutal mit den Klauen kämpfenden "Instinkt-Vampirs". Eine dritte Option ist der "Blut-Vampir", welcher Gegner kontrollieren kann, um z.B. ihr Blut zum Kochen zu bringen - oder man durchbort sie mit Pfählen. Zudem trifft man laut Beauverger auf mindestens zwei Fraktionen: Eine davon ist eine Art aristokratische Oberklasse, welche auch in Londons menschlicher Gesellschaft im Hintergrund die Fäden zieht. Der Director charakterisiert sie als "unsterbliche Arschlöcher". Die zweite wird als "minderwertige Art" der Vampire angesehen und bei Sichtkontakt sofort von den "Aristokraten" erledigt.Bei der London-Intepretation des Spiels handle es sich um eine halboffene Welt von überschaubarer Größe, sie orientiert sich am realen Vorbild aus dem Jahr 1918. Der Großteil des Areals lasse sich frei begehen, manche abgesperrten Gebiete würden aber erst später im Laufe der Story geöffnet. In der Welt gebe es keine “Nameless-Joe-Charaktere”, sondern 60 verschiedene Bürger, deren Tod oder Interaktionen mit dem Spieler entsprechend starke Auswirkungen auf das soziale Gefüge mit sich brächten. Sämtliche Figuren hätten schließlich eine Identität, Freunde, Nachbarn, Familien, Jobs, usw. Vampyr erscheint im 4. Quartal 2017 für PS4, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: The Darkness Within Trailer