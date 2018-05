Vampyr: Dr. Jonathan Reid zeigt seine Kampffertigkeiten im Trailer - 4Players.de

Focus Home Interactive und Dontnod Entertainment zeigen im folgenden Trailer das Kampfsystem des düsteren Action-Rollenspiels Vampyr . Für den Vampir stellen die Bürger Londons die größte Quelle für Erfahrungspunkte und mächtigere Fähigkeiten dar, die in den Kämpfen eingesetzt werden können. So kann Dr. Jonathan Reid kurze Distanzen in einem Bruchteil von Sekunden überbrücken, um mit messerscharfen Klauen zuzuschlagen oder mit dem Bloodspear seinen Gegner aus der sicheren Distanz zu schaden. Es können auch Gegnergruppen in "rasende Wut" versetzt werden."In der Rolle des Dr. Jonathan Reid müssen die Spieler sich nicht nur der Frage stellen, ob sie ein Opfer erbringen wollen, um den eigenen vampirischen Blutdurst zu stillen, sondern auch, wer dieses Opfer sein soll. Ein genauer Blick auf das Leben der virtuellen Bürger wird es Spielern ermöglichen, zu wählen, wer den Tod vielleicht sogar verdient hat. Wie auch immer sich die Spieler entscheiden, dies wird einen Einfluss auf das Ökosystem haben und kann unter Umständen zum Untergang eines ganzen Bezirks führen." Je mehr Informationen und Hintergründe man über die einzelnen Personen herausfindet, desto mehr Erfahrungspunkte erhält man, wenn man ihr Blut trinkt.Vampyr entführt die Spieler ins London des Jahres 1918 und lässt sie in die Rolle von Dr. Jonathan Reid schlüpfen, der gegen seinen Willen in einen Vampir verwandelt wurde. Der Arzt und Überlebender des Ersten Weltkrieges findet sich in einer düsteren neuen Welt wieder, die von übernatürlichen Kreaturen und sinisteren Geheimgesellschaften bevölkert wird. Vampyr erscheint am 5. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Becoming a Monster Trailer