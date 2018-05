Vampyr: Soundtrack von Olivier Deriviere samt Hörproben auf Bandcamp veröffentlicht - 4Players.de

Der Soundtrack zu Vampyr wurde gestern auf Bandcamp veröffentlicht, wie Komponist Olivier Deriviere mitgeteilt hat. Das 23 Titel lange Album ist für 7 Dollar (knapp 6 Euro) erhältlich, während man sich mit vier frei verfügbaren Stücken in die Musik hineinhören kann.Olivier Deriviere, der u.a. für die Untermalung zu Remember Me und Get Even verantwortlich zeichnet, mischt einmal mehr klassische Instrumente mit moderner Elektronik. "Nur ein virtuoser Cellist wie Eric-Maria Couturier mit all seinen Erfahrungen im Bereich der klassischen Musik kann dieser Performance eine so komplexe Zweideutigkeit mit seinem Instrument entlocken", lobt Derieviere den von ihm engagierten Solo-Künstler. Mithilfe des Vox Futura, einem Chor in Neuengland, verleiht er dem Rollenspiel zusätzliche Tiefe.Wer den Soundtrack nicht über Bandcamp kaufen möchte, kann ihn ab 5. Juni außerdem auf weiteren großen digitalen Plattformen erwerben bzw. hören. An diesem Tag wird auch das von Dontnod (Remember Me, Life is Strange ) entwickelte Spiel erscheinen.Letztes aktuelles Video: Becoming a Monster Trailer