Vampyr: Action-Rollenspiel im düsteren Launch-Trailer - 4Players.de

Focus Home Interactive und Dontnod Entertainment haben den Launch-Trailer für Vampyr veröffentlicht. Das Action-Rollenspiel wird am 5. Juni 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Der Trailer gibt noch einmal einen Einblick in die Spielwelt. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit.In Vampyr von Dontnod Studio ( Remember Me und Life is Strange) und Focus Home Interactive sucht ein Vampir nach seinem Schöpfer und wird zugleich mit allerlei moralischen Fragen konfrontiert. Wer hat es verdient als Blutopfer zur Stärkung der eigenen Fähigkeiten verwendet zu werden? Und wem kann man im apokalyptischen London des Jahres 1918 überhaupt trauen? Wir haben das Action-Rollenspiel angespielt ( zur Vorschau ).Der Publisher schreibt: "Jeder Bürger in der Welt von Vampyr ist mit einem sozialen Netz verbunden und das Schicksal eines jeden Menschen wird das der anderen, und somit die erzählte Geschichte,beeinflussen. Jeder Bewohner der Stadt hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Leben und Aufgaben und es ist Reids Entscheidung über jeden einzelnen zu richten. Als Vampir kann Reid sich am schnellsten weiterentwickeln indem er das Blut der Lebenden trinkt. Es geht in Vampyr nicht ums töten, sondern darum wen man tötet. Tödliche Begierden sind ein ständiger Begleiter von Reid, und jeder Bewohner der Stadt ist eine anziehende Quelle der Kraft ... aber nie ohne Konsequenzen. Jedes der vier Gebiete im Spiel ist mit einer Gesundheitsanzeige verknüpft welche sich aus der Nummer der lebenden, toten und Kranken Bewohner zusammensetzt. Mit der hergestellten Medizin und der vampirischen Auslese kann ein Gebiet gesünder werden. Wenn die Gesundheit zu niedrig ist, werden sich übernatürliche Kreaturen in den Bezirken breit machen womit jede Aufgabe, Händler und Bürger, die dort zu finden waren, verloren sind. Wenn jedes Gebiet in London fällt, kann das Spiel trotzdem noch beendet werden, aber der Spieler wird mit den Konsequenzen leben müssen."