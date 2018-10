Vampyr: War ein "enormer Erfolg" für Publisher Focus Home; Umsetzung für Nintendo Switch angekündigt - 4Players.de

Dem aktuellen Geschäftsbericht (H1 2018) von Focus Home Interactive ist nicht nur zu entnehmen , dass Vampyr ein "enormer Erfolg" für den französischen Publisher war, sondern auch, dass sie das Action-Rollenspiel für Nintendo Switch veröffentlicht wollen, um ein "größeres Publikum" anzusprechen. Bisher ist das Spiel auf PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.In Vampyr von Dontnod Studio (Remember Me und Life is Strange) und Focus Home Interactive sucht ein Vampir nach seinem Schöpfer und wird zugleich mit allerlei moralischen Fragen konfrontiert. Wer hat es verdient als Blutopfer zur Stärkung der eigenen Fähigkeiten verwendet zu werden? Und wem kann man im apokalyptischen London des Jahres 1918 überhaupt trauen? ( zum Test Letztes aktuelles Video: Video-Epilog