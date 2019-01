Quantic Dream: Chinesischer Online-Spiele-Anbieter NetEase Games übernimmt Unternehmensanteile - 4Players.de

David Cages Adventure-Schmiede Quantic Dream ( Heavy Rain Detroit: Become Human ) hat neue Anteilseigner aus China bekommen: Der Online-Spiele-Anbieter NetEase Games kündigte per Pressemitteilung an, dass er eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen (also weniger als 50%) erworben habe.Ziel der Aktion sei es, die Entwicklung und den Vertrieb globaler Online-Spiele zu stärken, so das chinesische Unternehmen. Nähere Details werden nicht verraten, aber Co-CEO Guillaume de Fondaumiere erwähnt in dem Schriftstück, dass die Partnerschaft "neue Möglichkeiten für unser Studio" eröffne. Die Investition solle Quantic Dreams "Vision, eine globale, Multi-Franchise-Unterhaltungsfirma" zu werden unterstützen, um "in der Zukunft fortgeschrittene Technologien und Spiele" zu entwickeln. Vor allem die einschneidenden Entwicklungen der Branche in den kommenden Jahren mit frischer Hardware und neuen Geschäftsmodellen seien ein Anlass, weitere Geschäftsmodelle zu erforschen und neue Arten des Spielens zu erfinden, so CEO David Cage:"'We want Quantic Dream to take a key role in this exciting future and having NetEase by our side as a strategic partner will allow us to expand our creative vision and develop the company to its fullest potential. NetEase understands what Quantic is about as they share our passion for high quality games and our ambitions for the studio.''We have been impressed by NetEase's vision, their commitment to quality and innovation and their impressive track-record and know-how in crafting and operating some of the most popular games on the planet," continued Guillaume de FONDAUMIERE, Co-CEO of Quantic Dream. "Partnering with NetEase will open new opportunities for our studio and strengthen our position as pioneers and innovators.'"Auch Blizzard und Microsoft-Tochter Mojang AB (Minecraft) seien bereits eine Partnerschaft mit NetEase Games eingegangen. Das Branchen-Magazin Gamesindustry.biz ergänzt seine Meldung mit der Einschätzung, dass Quantic Dream nur ein gemischt erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich habe. Sonys Prestige-Projekt Detroit: Become Human hat mit 2 Mio. Einheiten in den ersten zwei Wochen den besten Start in der Unternehmensgeschichte hingelegt. Für weniger positive Schlagzeilen sorgte allerdings eine erfolgreiche Klage eines Ex-Mitarbeiters aufgrund einer Schmierkampagne . NetEase habe seinerseits unter dem schwächelnden chinesischen Spielemarkt zu leiden, wodurch im Laufe des vergangenen Jahres 31,6% des Unternehmeswerts verloren gegangen sei, so das Magazin.Einen Überblick über das westliche Spiele-Portfolio der US-Niederlassung von NetEase Games gibt es hier - darunter das mobile Online-Rollenspiel Crusaders of Light, das malerische Puzzle-Spiel Lunar Flowers oder das VR-Schwertkampfspiel Twilight Pioneers. Laut dem Mobilspiel-Magazin Gamerbraves.com hat das Unternehmen auch massenhaft Battle-Royle-Spiele für Smartphones im Programm, darunter einen Titel mit dem Namen Fortcraft (kein Scherz):