The Long Journey Home: Großes Update: Flugtraining, verbesserte Oberfläche und Überholung des Medizinsystems - 4Players.de

Neuer Trainingsmodus

Verbesserte Schadens- und Fehlfunktionssysteme

Neue Partikeleffekte für alle Waffen im Spiel

Überholung des Verletzungs- und Medizinsystems

Tastatursteuerung für Lander und Raumschiff

Überholtes Optionsmenü

Marker kennzeichnen bereits besuchte Planeten

Gesprächigere Aliens

Neue Quest: “Die Rückkehr des Königs”

Diverse Bug-Fixes und Script-Anpassungen

Gate-Sound wieder im Spiel

Daedalic Entertainment hat heute das bisher größte Update für The Long Journey Home veröffentlicht. Neu ist unter anderem das Flugtraining im holografischen Tutorial-Modus, in welchem die Spieler das Steuern des Landers und des Raumschiffes kennenlernen können. Auf verschiedenen Arten von Planeten können sie den Abbau von Ressourcen und die Navigation durch die Solarsysteme vor dem Start ihrer eigentlichen Mission trainieren. Die Daedalus-7 bekommt ebenfalls einige Neuerungen: ein neues System, welches Schäden am Schiff eindeutiger analysiert und dem Spieler ermöglicht, besser vorherzusehen, welche beschädigten Systeme ausfallen könnten."Hinzu kommt außerdem, dass bereits besuchte Planeten nun auf der Karte markiert werden, sodass der Spieler nicht unwissentlich mehrmals den gleichen Planeten ansteuert. Die mit dem Update eingeführten Farben für galaktische Waffen erleichtern es sowohl neuen Spielern als auch kampferprobten Veteranen, Gefechte besser einzuschätzen, da diese je nach Schadensart und Stärke in anderen Farben aufleuchten. Für diejenigen, die eher vom Kampfgeschehen fern bleiben und die zahllosen kuriosen Bewohner der Galaxis lieber besser kennenlernen wollen, bietet der Story-Modus jetzt längere Begegnungen und die Aliens sind nicht mehr so schnell von den Konversationen gelangweilt." Alte Spielstände bleiben auch nach dem Update kompatibel.Überblick ( Change-Log ):