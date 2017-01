Windows 10: Creators Update: "Game Mode" für mehr Performance in Spielen offiziell bestätigt; nicht nur für UWP-Spiele - 4Players.de

Creators Update details revealed. And yes, Game Mode will include both Win32 and UWP games. https://t.co/4UclQ3JTcN — Mike Ybarra 💻🕹 (@XboxQwik) 13. Januar 2017

Microsoft hat die Gerüchte bestätigt und den "Game Mode" für das "Creators Update" von Windows 10 offiziell angekündigt. Dieser spezielle Modus für das Betriebssystem soll dafür sorgen , dass Spiele generell schneller, flüssiger und besser laufen, u. a. durch die Priorisierung der verfügbaren PC-Ressourcen (CPU, GPU) für Spiele-Anwendungen. Auf der Xbox One kommt ein ähnliches Feature zum Einsatz. Mike Ybarra (Head of Platform Engineering for Xbox) stellte via Twitter noch klar, dass der "Game Mode" sowohl mit Win32-Spielen als auch mit UWP-Titeln ( Universal Windows Platform ) funktionieren wird. Ende Dezember wurde zunächst spekuliert, dass dieser Spiele-Modus nur für UWP-Spiele vorgesehen sein könnte, aber dieses Gerücht schaffte Ybarra nun aus der Welt.Im Blog von Major Nelson wird das "Creators Update" ausführlicher vorgestellt. Zum "Game Mode" heißt es: "Our goal is to make Windows 10 the best Windows ever for gaming. With the Creators Update, we’re introducing a new feature called Game Mode. Windows Insiders will start seeing some of the visual elements for Game Mode this week, with the feature being fully operational in builds shortly thereafter. Our vision is for Game Mode to optimize your Windows 10 PC for increased performance in gaming. This is a big update for Windows; we're looking forward to Insiders getting their hands on this new feature for further testing, and we'll have much more to share on what it is and how it works soon, so stayed tuned." Das "Creators Update" wird Windows Insidern demnächst zur Verfügung stehen.