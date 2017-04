Windows 10: Creators Update mit Beam Broadcasting und "Game Mode" wird ab heute verteilt - 4Players.de

Microsoft beginnt heute damit, das "Creators Update" für Windows 10 weltweit zu verteilen. Das Update für das Betriebssystem wird in unterschiedlichen Wellen veröffentlicht. Zunächst sollen "neuere Systeme" versorgt werden, heißt es. John Cable (Director of Program Management, Windows Servicing and Delivery) empfiehlt, auf die automatische Update-Funktion zu warten, trotzdem steht eine manuelle Update-Möglichkeit zur Verfügung ( Anleitung ). Das "Creators Update" umfasst u. a. Beam Broadcasting, den Game Mode für Windows 10 und weitere Spiele-bezogene Einstellungsmöglichkeiten. Microsoft stellt sämtliche Features des Updates hier vor. Auf die Gaming-Features geht wiederum Larry Hryb im folgenden Video näher ein.Letztes aktuelles Video: Creators Update New Gaming Features