Windows 10: Oktober-Update mit DirectX Raytracing und weiteren Verbesserungen wird verteilt - 4Players.de

Microsoft hat das große Oktober-Update für Windows 10 veröffentlicht bzw. beginnt (seit gestern) mit der schrittweisen Verteilung des Software-Flickens für das Betriebssystem. Mit dem Update wird die Mobile-Unterstützung vereinfacht, ein "Dark Theme" für den Explorer eingebaut, die "Game Bar" verbessert und dafür gesorgt, dass Neustarts aufgrund von Updates nicht mehr während eines laufenden Spiels durchgeführt werden ( Change-Log ). Allerdings wird auch über neue Probleme nach der Update-Installation berichtet, wie zum Beispiel Soundbugs mit "Intel-Display-Audio-Treibern" oder falsche Ergebnisse beim Task-Manager Außerdem fügt das Update die Unterstützung für Microsoft DirectX Raytracing (DXR) hinzu. Raytracing verspricht "lebensechte Beleuchtung, Reflexionen und Schatten in Echtzeit". DXR bietet eine standardisierte Programmierschnittstelle (API), die allen Spieleentwicklern Zugriff auf die Hardwareunterstützung von GeForce RTX für Raytracing bietet. DXR fügt dem Windows-Betriebssystem Unterstützung für Raytracing hinzu, so dass DirectX 12 Windows-PCs nun die Anwendungen ausführen können, die Raytracing in Echtzeit unterstützen. Battlefield 5, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider sowie weitere Titel werden Raytracing in bestimmten Grafik-Bereichen unterstützen. Passend dazu hat nVidia einen aktuellen Game-Ready-Treiber veröffentlicht, der hier zum Download bereit steht oder über Geforce Experience installiert werden kann.nVidia: "Mit der offiziellen öffentlichen Unterstützung von Microsoft für DXR mit dem Windows 10 Oktober 2018 Update und den Turing-Grafikkarten der GeForce-RTX-Familie können sich PC-Spieler auf die erste Welle von Titeln der nächsten Generation mit Raytracing freuen." Weitere Details zur DirectX Raytracing findet ihr bei Microsoft oder nVidia