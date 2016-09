Guild Wars 2: Heart of Thorns: Video kündigt die zweite Episode "Lodernde Flammen" an - 4Players.de

Wie der Titel der zweiten Episode der dritten Staffel von Guild Wars 2: Heart of Thorns schon andeutet, wird es dank einem erwachten Feuerdrachen sehr heiß zugehen. Die Spieler kehren zu dem Austragungsort des Finales aus Guild Wars zurück : Die brennenden Inseln des Feuerrings. Ein altes Übel erhebt sich also wieder. "Lodernde Flammen" erscheint am 20. September. Die Inhalte von Staffel 3 sind für Stufe-80-Charaktere gedacht:Letztes aktuelles Video: Season 3 Episode 2 Lodernde Flammen