Guild Wars 2: Heart of Thorns: Krisenherd (Lebendige Welt) steht an; Preis der Erweiterung gesenkt - 4Players.de

"Krisenherd", die letzte Episode vor dem Staffelfinale von Guild Wars 2: Heart of Thorns , ist ab Dienstag (2. Mai) im Spiel verfügbar: "In 'Krisenherd' tragen die Mächte des Guten eine Schlacht an zwei Fronten aus. Der Kampf gegen die neu erstarkten Alt-Drachen hat sich scheinbar zu ihren Gunsten gewendet. Doch es gibt auch Neuigkeiten über das Ergebnis von Taimis Forschungsarbeit: eine Maschine, die Alt-Drachen mit einem einzigen Schlag außer Gefecht setzen kann. Unterdessen wurde der mächtige Mursaat Lazarus, der sich bei seiner geheimnisvollen Rückkehr als Verbündeter ausgegeben hatte, als Hochstapler entlarvt. Marjory Delaqua, die sich ihm angeschlossen hatte, um der Wahrheit auf den Grund zu kommen, befindet sich jetzt auf dem Weg zurück nach Rata Novus. Viel konnte sie nicht über Lazarus' wahre Identität herausfinden. Beide Pfade treffen sich, denn auch Lazarus ist für eine Konfrontation bereit." Spieler müssen Guild Wars 2: Heart of Thorns besitzen, um die neuen Episoden der Lebendigen Welt spielen zu können. Durch Einloggen können sie Episoden vormerken und zu einem späteren Zeitpunkt spielen. Die Inhalte von Staffel 3 der Lebendigen Welt sind für Stufe-80-Charaktere gedacht. Zum Spielen von Staffel 3 muss die Handlung der Erweiterung nicht abgeschlossen sein.Darüber hinaus haben ArenaNet und NCSOFT den Preis von Guild Wars 2: Heart of Thorns dauerhaft gesenkt. Die Standard Edition kostet jetzt 29,99 Euro (vormals 44,99 Euro), die Digital Deluxe Edition 54,99 Euro (vormals 74,99 Euro) und die Ultimate Edition 79,99 Euro (vormals 99,99 Euro).Letztes aktuelles Video: Staffel 3 - Episode 5 Krisenherd