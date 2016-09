The Bard's Tale 4: Video: Impressionen aus der Fantasy-Welt Caith - 4Players.de

Im Zuge der Ankündigung von Wasteland 3 hat InXile Entertainment nach längerer Sendepause auch neues Videomaterial aus The Bard's Tale 4 präsentiert. Das besagte Video erlaubt einen Einblick in die Fantasy-Welt Caith, die sehr weitläufig sein soll und allerlei Kreaturen aus Mythen oder der keltischen Folklore umfassen wird. Die Entwickler betonen, dass es sich um "In-Engine-Material" handelt und sie zugleich den Gestaltungstil der Welt zeigen wollen. Außerdem hat sich David Rogers (Lead Designer) in einem Kickstarter-Update ausführlich zum Thema "Adventuring Tools and Content Keys" geäußert.Letztes aktuelles Video: The World of Caith