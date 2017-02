The Bard's Tale 4: Erste Kampfszenen (rundenbasiert) im Video - 4Players.de

inXile Entertainment hat das erste Video mit Kampfszenen aus The Bard's Tale 4 veröffentlicht. Das fast sieben Minuten lange Video beginnt zunächst mit der Erkundung der Oberfläche der Spielwelt, bis dann das Dungeon betreten wird. Der Kampf entbrennt in der dritten Minute. Kontrolliert werden die rundenbasierten Aktionen (z. B. welcher Held greift wen oder was an) mit einem leicht futuristisch anmutenden Interface direkt aus der Ego-Perspektive. Die eigene Party wird dabei in den vorderen (vier) Feldern angezeigt. Weitere Details zum Kampfsystem findet ihr auch im Kickstarter-Update Letztes aktuelles Video: Combat First Look