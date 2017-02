The Bard's Tale 4: Arbeiten an den Neuauflagen der Original-Trilogie stehen still - 4Players.de

Die von Olde Sküül gehandhabte Entwicklung aktualisierter Neuauflagen der Original-Bard's-Tale-Trilogie ist wohl zum Erliegen gekommen, wie inXile Entertainment in einem Status-Update mitteilt . Die Fortschritte seien immer spärlicher, der Kontakt trotz kostenloser Hilfsangebote immer zögerlicher geworden. Zudem seien indirekt Zahlungen gefordert worden, die erst für den Abschluss der Arbeiten vereinbart gewesen seien. Bei inXile gehe man derzeit jedenfalls nicht davon aus, dass Olde Sküül die Remaster noch fertigstellen werde. Entsprechend habe man sie auch aus den Belohnungspaketen für Backer gestrichen. Die im Rahmen der Kickstarter-Kampagne zu The Bard's tale 4 versprochenen emulierten Original-Fassungen seien davon aber nicht betroffen und sollen auch weiterhin allen Unterstützern zur Verfügung stehen.Letztes aktuelles Video: Combat First Look