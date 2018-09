The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Rollenspiel-Abenteuer auf PC veröffentlicht - 4Players.de

inXile Entertainment veröffentlicht heute The Bard's Tale 4: Barrows Deep für PC (34,99 Euro) auf Steam GOG.com und Humble . Premium, Platinum und Ultimate Editionen mit diversen Zusatzinhalten werden ebenfalls angeboten. Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One, Mac und Linux folgen später. Unser Test befindet sich bereits in Arbeit."Es ist eine unglaubliche Freude, die magische Welt von The Bard's Tale, die von Spielern seit Jahrzehnten geliebt wird, wieder zu betreten", so inXile Entertainment CEO Brian Fargo. "The Bard's Tale 4: Barrows Deep ist für eine der wichtigsten Gaming-Serien überhaupt sowohl eine Rückbesinnung als auch ein großer Schritt nach vorne. Das Spiel fängt den klassischen Charme und das wundervolle Flair der Originale ein und bietet gleichzeitig ein völlig neues Abenteuer voller moderner Elemente."Brian Fargo ließ außerdem verlautbaren, dass er versuchen möchte, Interplay zurückzukaufen, wenn das Rollenspiel ein großer Erfolg wird ( wir berichteten )."The Bard's Tale 4: Barrows Deep (...) bietet ein klassisches Singleplayer-Rollenspiel-Abenteuer, das vollgepackt mit hinterhältigen Rätseln und anspruchsvollen Kämpfen zum Entdecken einlädt. Spieler rekrutieren und entwickeln eine Gruppe von sechs abtrünnigen Helden, die sich gegen die dunklen Mächte erheben, die das Reich verderben. Die Abenteurer tauchen tief in gefährliche, labyrinthartige Dungeons ein, lösen herausfordernde Rätsel sowie Quests und besiegen magische Kreaturen in dynamischen, rundenbasierten Kämpfen.""Die Spieler erhalten im Zuge der Wunschzettel-Initiative auch eine kostenlose In-Game-Version der legendären Fackel aus dem Spiel Darkest Dungeon von den Red Hook Studios. Dies stellt die Belohnung dafür dar, dass The Bard's Tale 4: Barrows Deep auf über 100.000 Wunschzetteln von Spielern auf Steam, GOG.com und Humble gelandet ist."Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer