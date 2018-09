The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Kämpft mit allerlei Problemen; Patchplan vorgelegt; "Legacy Modus" später - 4Players.de

Am vergangenen Freitag ist der erste Patch für The Bard's Tale 4: Barrows Deep erschienen, schließlich hat das Rollenspiel von inXile Entertainment mit allerlei technischen Macken zu kämpfen ( zum Change-Log ).Die Entwickler haben bereits einen Patchplan vorgelegt und wollen zunächst Probleme mit Abstürzen, schwankenden Bildwiederholraten, der Breitbild-Unterstützung, langen Ladezeiten, den Übersetzungen und diversen Bugs priorisieren. Der erste Patch, der ebenfalls einen FOV-Regler für das Sichtfeld hinzugefügt hat, soll die Grundlage für weitere Verbesserungen gelegt haben, da einige Probleme relativ komplex zu beheben sind, heißt es.Später soll dann ein Patch den "Legacy Modus" nachliefern (Hardcore-Modus mit Grid-Move, abschaltbarer Mini-Karte, Permadeath, Auto-Wiederbelebung). Eine Sortierfunktion für das Inventar, Controller-Unterstützung und die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Kampfanimationen zu beschleunigen, sollen folgen.Unser Test des Rollenspiels wird in dieser Woche erscheinen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer