The Bard's Tale 4: Barrows Deep: Second Sight Update: "Legacy Modus", freies Speichern und mehr - 4Players.de

Für The Bard's Tale 4: Barrows Deep steht das Update "Second Sight" zum Download bereit. Mit dem Patch werden allerlei Verbesserungen eingebaut (zum Beispiel die Möglichkeit jederzeit und überall zu speichern), Bugfixes vorgenommen und eine Perma-Death-Option sowie ein legendärer Schwierigkeitsgrad implementiert. Außerdem wird der "Legacy Modus" eingeführt, in dem man sich wie in den 80er-Jahren durch Dungeon und Oberwelt bewegen kann (grid based movement). Man bewegt sich also "Schritt für Schritt" über die Felder, kann sich dabei aber frei umschauen. Diese Funktion befindet sich noch in der Betaphase. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler stellten klar, dass sie auch nach der Übernahme durch Microsoft weiterhin an dem Rollenspiel arbeiten werden. An der grundlegenden Überarbeitung des Inventars, der Unterstützung von Controllern und den Mac-/Linux-Versionen wird beispielsweise noch gewerkelt. Über einige Dinge "könnten sie noch nicht sprechen", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Video-Test