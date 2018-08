Orphan: Düsteres Jump'n'Run im Limbo-Stil soll Ende Oktober für PC erscheinen - 4Players.de

Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC) Screenshot - Orphan (PC)

Das düstere 2D-Jump'n'Run Orphan soll am 31. Oktober 2018 für PC erscheinen, wie Entwickler Windy Hill Studio und Publisher 2Dimensions im jüngsten Video zum Spiel bekannt geben (siehe unten). Die Umsetzungen für PlayStation 4 und Xbox One sollen gegen Jahresende erhältlich sein.In dem an Limbo und Monochroma erinnernden Action-Platformer im Metroidvania-Stil schlüpft man in die Rolle eines kleinen Jungen, der wohl als einziger eine weltweite Alien-Invasion überlebt hat und nun durch die düsteren Berge Kentuckys irrt. Es werden Waffen, Power-Ups und Bosskämpfe versprochen, auf die der neue Trailer bereits einen Vorgeschmack liefert. Am Donnerstag, den 30. August, soll der Titel zudem auf Microsofts ID@Xbox-Pre-PAX-Event in Seattle gezeigt werden.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PC