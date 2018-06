Monster Boy and the Cursed Kingdom: Geistiger Wonder-Boy-Nachfolger im E3-Trailer - 4Players.de

Game Atelier und FDG Entertainment haben anlässlich der E3 2018 einen neuen Trailer zu Monster Boy and the Cursed Kingdom veröffentlicht, das im Sommer 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie im Winter 2018 für PC (Steam) erscheinen soll. In Nordamerika ist zudem eine physische Veröffentlichung auf PS4 und Switch geplant.

Der ursprünglich als Monster Boy and the Wizard of Booze angekündigte geistige Nachfolger von SEGAs Wonder-Boy-Saga entsteht in Zusammenarbeit mit Serienvater Ryuichi Nishizawa und wird Originalmusik von Shinichi Sakamoto beinhalten.

Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018