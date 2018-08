Monster Boy and the Cursed Kingdom: Geistiger Wonder-Boy-Nachfolger startet Anfang November - 4Players.de

Nach vierjähriger Entwicklungszeit werden Game Atelier und FDG Entertainment Monster Boy and the Cursed Kingdom am 6. November 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Die PC-Version soll laut Steam Anfang 2019 erscheinen. Besucher der gamescom in Köln können die Switch-Fassung am Nintendo-Stand in Halle 9.1 anspielen.Der ursprünglich als Monster Boy and the Wizard of Booze angekündigte geistige Nachfolger von SEGAs Wonder-Boy-Saga entsteht in Zusammenarbeit mit Serienvater Ryuichi Nishizawa und wird Originalmusik von Shinichi Sakamoto beinhalten.Letztes aktuelles Video: E3-Trailer 2018