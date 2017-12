Besiege: Early Access Update: Mehrspieler-Modus und Level-Editor

Für Besiege (Early Access) ist das bisher größte Update veröffentlicht worden - das Multiverse Alpha Update. Mit dem Update werden der Mehrspieler-Modus und der Level-Editor eingebaut. Fortan kann man seine Kriegsmaschinen im Einsatz gegen andere Spieler testen. Einen Guide zum Level-Editor findet ihr hier . Zum Multiplayer-Modus wurde dieser Guide bereitgestellt.Die Entwickler weisen darauf hin, dass Bugs bestimmt noch auftreten können: "Developing the massive update to Besiege has proven a long journey but we're pleased to finally be giving you guys a chance to sink your teeth into it! Besiege is very much still in an Alpha state so there are likely to be bugs but we'll be working hard to fix them."Letztes aktuelles Video: Multiverse Multiplayer Level Editor