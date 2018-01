Paul Neurath und Warren Spector sprechen im folgenden Trailer kurz über die Besonderheiten von Underworld Ascendant (geistiger Nachfolger von Ultima Underworld) und zeigen Spielszenen aus einer frühen Pre-Alpha-Version.In Underworld Ascendant kehren die Spieler in das Fantasyreich "Stygian Abyss" zurück. Die Spielumgebung soll dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagieren. Die Entwickler (OtherSide Entertainment) beschreiben das Action-Rollenspiel als 'immersive Simulation', in der die Kreativität belohnt wird. Das auf der Unity-Engine basierende Spiel wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 von Publisher 505 Games auf PC (Steam) veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: Trailer