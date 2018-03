Underworld Ascendant: Video-Entwicklertagebuch: Die Vision einer immersiven Simulation - 4Players.de

Templar schrieb am 24.03.2018 um 14:27 Uhr

Ich habe bei dem Spiel ja ein etwas seltsames Gefühl, milde ausgedrückt. Die nicht ganz so hübsche Grafik und bescheidenen Animationen könnte man ja vielleicht noch ignorieren, aber ich kann in keinem ihrer Videos mehr als vollkommen generisches Gameplay erkennen. Die künstliche Intelligenz scheint ebenfalls kaum vorhanden zu sein. Die von ihnen angepriesene Physiksimulation ist ebenfalls schon seit vielen Jahren Standard in Spielen (auch wenn sie nicht immer vollends zum Einsatz kommt). Dazu kommt noch, dass sie in keinem Video weder vergessen zu erwähnen welch wichtige Persönlichtkeiten sie sind, noch vergessen an die nostalgischen Gefühle ihrer Zuschauer zu appelieren. Wozu sie die nicht unbedeutende schwarmfinanzierte Summe verwendet haben, ist mir jedenfalls schleierhaft.