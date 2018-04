Underworld Ascendant: Weiterer Trailer aus dem Stygian Abyss - 4Players.de

Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC)

505 Games und OtherSide Entertainment haben einen weiteren Trailer zu Underworld Ascendant veröffentlicht. In dem Video geben die Entwickler einen Einblick in das Reich des Stygian Abyss und heben dabei die Entscheidungsfreiheit des Spielers hervor. Das Action-Rollenspiel soll in diesem Jahr für PC erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Zur Vorschau : Mit Underworld Ascendant, das bei OtherSide Entertainment unter den wachsamen Blicken von Looking-Glass-Veteran Warren Spector (Thief, System Shock, Deus Ex) entsteht, kehrt das Studio in die Welt des Rollenspiel-Klassikers Ultima Underworld zurück, das 1992 als legendärer Dungeoncrawler in finstere Verliese entführte. Noch konnten wir nicht selbst erkunden, aber uns wurden 30 Minuten der frühen Pre-Alpha vorgespielt.