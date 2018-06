Underworld Ascendant: Der Abstieg in den "Stygischen Abgrund" beginnt im September - 4Players.de

Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC) Screenshot - Underworld Ascendant (PC)

505 Games und OtherSide Entertainment haben im folgenden Trailer bekannt gegeben, dass Underworld Ascendant im September 2018 für PC auf Steam erscheinen wird. Das Fantasy-Rollenspiel ist der erste große Titel von OtherSide Entertainment, einem unabhängigen Entwicklungsstudio, das von Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief) und Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) gegründet wurde. Unsere letzte Vorschau findet ihr hier Der Publisher schreibt: "Das Spiel fördert und belohnt die Experimentierfreude der Spieler und bietet eine Umgebung, die dynamisch auf die Entscheidungen der Spieler reagiert, die bei der Wahl ihrer Taktik auf eine große Auswahl an Gegenständen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zurückgreifen können. OtherSide erfindet das von den Spielern geschriebene Gameplay der Originalserie auf mutige Art und Weise neu, um das Immersive-Sim-Genre in diesem Action-Rollenspiel noch weiter voranzubringen."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer Juni