Underworld Ascendant: Action-Rollenspiel erscheint im November für PC und 2019 für PS4, Xbox One und Switch - 4Players.de

Der geistige Ultima-Underworld-Nachfolger Underworld Ascendant wird am 15. November 2018 für PC ( Steam ) sowie 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Entwickler Otherside Entertainment und Publisher 505 Games bekannt geben Dazu heißt es vom Hersteller: "Mit Underworld Ascendant erneuert OtherSide Entertainment das typische vom Spieler gelenkte Gameplay der Serie auf mutige neue Art und führt das Genre 'immersive Simulation' in ein atemberaubendes Fantasyreich voller Gefahren und Intrigen.Kehre zurück in den Stygian Abyss in Underworld Ascendant, dem auf maximale Spielermöglichkeiten ausgelegten Actionrollenspiel." Zudem hat man anlässlich der gamescom in Köln einen neuen Trailer mit aktuellen Spielszenen veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Trailer