Underworld Ascendant: Geistiger Nachfolger von Ultima Underworld für PC erschienen; dt. Sprachausgabe folgt - 4Players.de

"Vorpa: Ein Begleiter-Wesen, das relativ ungefährlich erscheint, aber sich auf Gegner in der Nähe stürzt, die bei schwacher Gesundheit sind.

Mana-Egel: Ein Begleiter-Wesen, das Mana in der Welt absorbiert, und wenn der Spieler nur noch wenig Mana hat, seine Reserve auf den Spieler "abfeuert".

Karte des Stygischen Abgrunds: Eine digitale Karte des berühmten Stygischen Abgrunds, die den Spielern dabei hilft, dessen Tiefen auszuloten."

OtherSide Entertainment hat gemeinsam mit dem Publisher 505 Games das via Kickstarter angeschobene Action-Rollenspiel Underworld Ascendant für PC veröffentlicht. Der geistige Nachfolger von Ultima Underworld ist ab sofort auf Steam zum Preis von 29,99 Euro verfügbar. Die Konsolen-Versionen sollen 2019 folgen. Käufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sollen in den nächsten Tagen ein (kostenfreies) Update erhalten, das deutsche Sprachausgabe hinzufügen wird.Spieler, die Underworld Ascendant ( zur Vorschau ) bis zum 21. November 2018 kaufen, erhalten drei Bonus-Objekte im Spiel, die sie bei ihrer Reise durch den Stygischen Abgrund unterstützen:"Underworld Ascendant, bei dem Joe Fielder (Bioshock Infinite) für Buch und Regie verantwortlich war, versetzt die Spieler in der Rolle des 'Aszendenten' zurück in die Anfangszeit der Rollenspiel-Games. Sie werden von einer geheimnisvollen Figur namens Cabirus in den Stygischen Abgrund gerufen, wo sie von der Bestie Typhon erfahren, die eine Gefahr für beide Welten darstellt und nur vom Spieler aufgehalten werden kann. Um Typhon zu besiegen, müssen die Spieler Herausforderungen meistern, verborgene Geheimnisse aufdecken und die Gunst der Gruppierungen vor Ort erlangen, um ihr Wissen und ihre Kraft zu maximieren. (...) Die Spieler können Dutzende von Fähigkeiten in den Kategorien Kampf, Tarnung und Magie kombinieren, um ihren eigenen einzigartigen Spielstil zu entwickeln und gewiefte Pläne zu entwickeln, wie man die Herausforderungen überwinden kann, während sie sich durch den Unheil verkündenden Stygischen Abgrund bewegen", schreibt der Publisher.Informationen zu möglichen Problemen und Bugs, erste Tipps für Neulinge sowie Hinweise für Kickstarter-Unterstützer findet ihr hier . DRM-freie Keycodes stehen noch nicht zur Verfügung.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer