Underworld Ascendant: Zweites Update mit großen Verbesserungen im Februar 2019 - 4Players.de

Nach der Entschuldigung über den unfertigen und fehlerbehafteten Verkaufsstart von Underworld Ascendant hatte OtherSide Entertainment zunächst Besserung gelobt und noch vor Weihnachten das "Savegame Update" veröffentlicht. Das neue Speichersystem speichert nun wesentlich mehr Spieldaten zum Beispiel den aktuellen Fortschritt eines Auftrags, einschließlich aller erforderlichen Zustände und Positionen von Gegenständen, Feinden usw. Vorgenommen wurden ebenfalls Verbesserungen am Kampfsystem (mehr Dynamik und vielfältigere Attacken), an der Balance, dem Waffenverschleiß, dem Leveldesign, der Platzierung der Gegner und der Spielerbewegungen (direkter und flüssiger). Das Change-Log findet ihr hier Im Februar 2019 soll das zweite große Update an den Start gehen. Die Entwickler wollen das Rollenspiel "interessanter, spaßiger, verständlicher, ausgefeilter" und abwechslungsreicher machen. Neben den Kämpfen ganz allgemein soll vor allem die Computerintelligenz der Gegner verbessert werden. Das Verhalten, die Reaktionsfähigkeit, die Interaktion/Kommunikation mit den Spielern und die Navigation in den Levels sollen optimiert werden. Ansonsten stehen Verbesserungen der Quests und der Levels (mehr Feinde, Storytelling in der Umgebung, mögliche Straffung des Layouts von Marcaul) auf der To-Do-Liste. Das Ziel soll es sein, die Quests interessanter und weniger repetitiv zu gestalten. Am allgemeinen Spielfortschritt soll ebenfalls geschraubt werden, u. a. eine Reduktion der Komplexität, um Typhon zu stoppen. Last but not least soll alles durch bessere Tooltipp-Texte verständlicher werden. Performance-Optimierungen, Bugfixes und eine Verkürzung der Ladezeiten werden ebenso erwähnt Letztes aktuelles Video: Die ersten zehn Minuten