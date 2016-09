Warhammer: End Times - Vermintide: Offener Betatest auf Xbox One gestartet - 4Players.de

Fatshark und THQ Nordic haben die offene Beta von Warhammer: End Times - Vermintide auf Xbox One gestartet ( Xbox Games Store ). Die Betaversion umfasst alle spielbaren Charaktere und drei Karten. Ob es auf der PlayStation 4 ebenfalls einen Betatest geben wird, ist unklar. Die finale Version des kooperativ spielbaren Actionspiels - für bis zu vier Spieler - erscheint am 4. Oktober 2016 für PlayStation 4 sowie Xbox One und umfasst alle Inhalte, die bisher für PC veröffentlicht wurden, inklusive Sigmar's Blessing, Last Stand, Schlüsselschloss und Drachenfels."Wir freuen uns sehr darauf, Vermintide für alle Spieler auf der Xbox One und der Playstation 4 verfügbar zu machen", so Martin Wahlund, Fatshark CEO. "Das Spiel war auf dem PC ein gewaltiger Erfolg und jetzt bringen wir die intensive Vermintide Co-op-Action auch auf Konsole."Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer