Warhammer: End Times - Vermintide: VR-Version für HTC Vive ist startklar - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. Dezember 2016, 17:40 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 12. November 2016, 11:59 Uhr:

Heute Abend (um 19 Uhr) erscheint die VR-Version von Warhammer: End Times - Vermintide für HTC Vive bei Steam . Alle Besitzer des Spiels sollen kostenlos Zugriff auf "VeRmintide" erhalten. Vier Levels, ein Koop-Modus für zwei Spieler, vier Waffen und drei Gegnertypen werden geboten. Diejenigen, die das Spiel nicht besitzen, dürfen eine kostenlose Version mit zwei Levels runterladen. Fatshark hat eine eigenständige VR-Version von Warhammer: End Times - Vermintide für HTC Vive angekündigt. Alle Besitzer des Spiels sollen kostenlos Zugriff auf VeRmintide erhalten. Erste Szenen der VR-Version können bei Twitch angeschaut werden. Zu sehen ist u. a. die Verteidigung mit Pfeil-&-Bogen sowie eine Fahrt mit einer Lore in einer Mine inkl. Feuerbällen. Es sieht jedenfalls so aus, als könne man sich nur in einem festen Areal des Levels bewegen. Freie Bewegung wie im Shooter scheint es nicht zu geben. Weitere Details wollen die Entwickler bald bekanntgeben.