Warhammer: End Times - Vermintide: Erweiterung "Karak Azgaraz" und Patch 1.5 angekündigt - 4Players.de

Fatshark hat mit "Karak Azgaraz" die nächste Erweiterung und den Patch 1.5 für Warhammer: End Times - Vermintide angekündigt. Das Add-on kostet 8,99 Euro und umfasst drei Levels (Khazid Kro, Die verfluchte Rune und Flammende Kette) zwischen den schneebedeckten Gipfeln des Grauen Gebirges. Die Entwickler schreiben weiter: "Die Skaven sind in die Zwergenfeste Karak Azgaraz eingefallen! (...) Bekämpfe die Skaven in den uralten Hallen der Kazid Kro, eine Mischung aus kaltem Stein und alten Erfindungen. Erforsche die Bergketten auf der Suche nach der verfluchten Rune. Dann musst du den Berg hinaufgelangen, um das erste Leuchtfeuer der Flammenden Kette zu entzünden. Wenn du all diese Verzweiflungstaten in Karak Azgaraz bestanden hast, hast du die Chance, zwei neue seltene Waffen zu erhalten. Der Zwergengrenzläufer will mit seiner neuen Streithacke Skavenblut vergießen und der Hexenjäger steht ihm dabei mit seinem geschärften Falchion tatkräftig zur Seite."Welche Veränderungen der Patch 1.5 vornehmen wird, könnt ihr im sehr ausführlichen Change-Log nachlesen. Sowohl das Add-on als auch das Update können in Rahmen eines offenen Betatests angetestet werden.