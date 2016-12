Warhammer: End Times - Vermintide: Erweiterung "Karak Azgaraz" und Patch 1.5 veröffentlicht - 4Players.de

"Added some weight and variation to ragdoll behaviours

Added physics to a number of props in the Inn which were previously static

A new HUD has been added when playing with controller

Added options to switch between XboxOne and PlayStation(R)4 icon sets for controllers

Added option to switch between different controller layouts

Added Auto-aim support when playing with controller

Added mouse scroll inputs as keybindings

Added option to disable/enable "Give Items with Block Key"

Franz Lohner no longer whistles cheerfully. It is the End Times after all!

Lots of code has been moved to less used CPU-cores, and runs more in parallel.

Added multi-level navigation pathing for enemies. So enemies should not get stuck no matter how far away from players they are.

Heavy optimization of all shaders."

Fatshark hat mit "Karak Azgaraz" die bisher größte Erweiterun g und den Patch 1.5 für Warhammer: End Times - Vermintide veröffentlicht. Das Add-on kostet 8,99 Euro und umfasst drei Levels (Khazid Kro, Die verfluchte Rune und Flammende Kette) zwischen den schneebedeckten Gipfeln des Grauen Gebirges. Die Entwickler schreiben weiter: "Die Skaven sind in die Zwergenfeste Karak Azgaraz eingefallen! (...) Bekämpfe die Skaven in den uralten Hallen der Kazid Kro, eine Mischung aus kaltem Stein und alten Erfindungen. Erforsche die Bergketten auf der Suche nach der verfluchten Rune. Dann musst du den Berg hinaufgelangen, um das erste Leuchtfeuer der Flammenden Kette zu entzünden. Wenn du all diese Verzweiflungstaten in Karak Azgaraz bestanden hast, hast du die Chance, zwei neue seltene Waffen zu erhalten. Der Zwergengrenzläufer will mit seiner neuen Streithacke Skavenblut vergießen und der Hexenjäger steht ihm dabei mit seinem geschärften Falchion tatkräftig zur Seite."Welche Veränderungen der Patch 1.5 vornehmen wird, könnt ihr im sehr ausführlichen Change-Log nachlesen, hier einige Details:Auf Nachfrage erklärten uns die Entwickler per Mail, dass das Release-Datum für die Konsolenversionen bald bekanntgegeben werden soll.