Warhammer: End Times - Vermintide: "Karak Azgaraz" und "Quest and Contracts" bald auf Konsolen - 4Players.de

Fatshark wird die beiden Erweiterungen "Karak Azgaraz" (kostenpflichtig) und "Quest and Contracts" (kostenlos) am 28. Februar 2017 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen. Beide DLCs stehen bereits seit einiger Zeit für PC zur Verfügung. "Karak Azgaraz" umfasst drei Karten (Khazid Kro, The Cursed Rune und Chain of Fire) sowie zwei weitere Waffen. Mit "Quest and Contracts" kommen zusätzliche Aufgaben ins Spiel, die "hochwertige" Beute (für längere Quests) und temporäre Buffs (für kürzere Aufgaben) versprechen.Letztes aktuelles Video: Karak Azgaraz-DLC