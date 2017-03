Warhammer: End Times - Vermintide: Erweiterung "Karak Azgaraz" auf PlayStation 4 und Xbox One verfügbar - 4Players.de

Die bisher größte Erweiterung "Karak Azgaraz" ist für die Konsolen-Versionen von Warhammer: End Times - Vermintide veröffentlicht worden ( PS4 und Xbox One ). Das Add-on kostet 9,99 Euro und umfasst drei Levels (Khazid Kro, Die verfluchte Rune und Flammende Kette) zwischen den schneebedeckten Gipfeln des Grauen Gebirges und zwei seltene Waffen (Kriegspickel der Zwergen-Ranger und das Hexenjäger-Falchion). Die Entwickler schreiben weiter: "Die Skaven sind in die Zwergenfeste Karak Azgaraz eingefallen! (...) Bekämpfe die Skaven in den uralten Hallen der Kazid Kro, eine Mischung aus kaltem Stein und alten Erfindungen. Erforsche die Bergketten auf der Suche nach der verfluchten Rune. Dann musst du den Berg hinaufgelangen, um das erste Leuchtfeuer der Flammenden Kette zu entzünden. Wenn du all diese Verzweiflungstaten in Karak Azgaraz bestanden hast, hast du die Chance, zwei neue seltene Waffen zu erhalten. Der Zwergengrenzläufer will mit seiner neuen Streithacke Skavenblut vergießen und der Hexenjäger steht ihm dabei mit seinem geschärften Falchion tatkräftig zur Seite." Die PC-Version ist bereits im Dezember mit dem DLC-Paket versorgt worden.Letztes aktuelles Video: Karak Azgaraz-DLC