Call of Duty: Black Ops 3: Treyarch denkt über neue Inhalte im nächsten Jahr nach - 4Players.de

Eigentlich könnte man meinen, dass Call of Duty: Black Ops 3 mit der Veröffentlichung im letzten Jahr und dem diesjährigen Nachfolger Infinite Warfare für Activision Blizzard mittlerweile zum alten Eisen gehören dürfte. Doch dem scheint nicht so zu sein: Nach Angaben von Gamespot regte das Entwicklerstudio im Rahmen eines Live-Chats auf Facebook die Idee an, den Shooter im nächsten Jahr mit neuen Inhalten versorgen zu wollen."Ich kan zum jetzigen Zeitpunkt nichts Spezifisches dazu sagen. Aber ich kann für Treyarch sagen, dass wir begeistert von dem Spiel sind", so Studioleiter Dan Bunting. "Und so lange unser Spiel weiterhin gespielt wird, werden wir es auf dem gleichen Weg auch weiter unterstützen. Wir können und im Jahr 2017 auf ein weiteres gesundes und spaßiges Jahr voller Updates freuen."Jason Blundell von Treyarch deutete bereits an, dass Spieler mit weiteren Inhalten für den Zombie-Modus rechnen dürfen, darunter ein neues Feature namens Newton's Cookbook. Über weitere Pläne konnte und durfte er dagegen nichts sagen. Bisher wurden vier Erweiterungen für Call of Duty: Black Ops 3 veröffentlicht - die letzte davon in diesem Jahr.Letztes aktuelles Video: Black-Market-Update