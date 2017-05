Call of Duty: Black Ops 3: Gerücht: Zombies Chronicles (DLC) in Entwicklung - 4Players.de

Activision hatte bereits in der Vergangenheit angedeutet , dass Call of Duty: Black Ops 3 noch mit weiteren Inhalten (nach den vier DLC-Paketen) versorgt werden soll. Wenn man einem Eintrag bei der ESRB (Entertainment Software Rating Board; Alterskennzeichnung von Spielen) glauben darf, wird die kommende Erweiterung "Call of Duty: Black Ops 3 Zombies Chronicles" heißen . Als Plattformen werden PC, PlayStation 4 und Xbox One genannt. Über die "Zombies Chronicles" gab es vor einigen Wochen erste Gerüchte - von einem mexikanischen und einen polnischen Einzelhändler. Die Erweiterung soll demnach acht klassische Zombies-Karten von Entwickler Treyarch umfassen, die für den Zombies-Modus von Black Ops 3 angepasst und überarbeitet wurden.