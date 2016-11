Renoir: Trailer des düsteren Puzzle-Abenteuers zum Verkaufsstart auf Steam - 4Players.de

Das Schwarz/Weiß-Abenteuer Renoir erscheint am 16. November auf Steam, wie 1C Company mitteilt. Aus gegebenem Anlass stellt der Publisher das Spiel in einem Trailer vor und beschreibt es als "vom klassichen Film Noir der 1940-er Jahre inspirierten 2D-Puzzle-Plattformer mit einer düsteren Geschichte, einem zynischen Detektiv, Mord und natürlich einer Femme fatale".Tatsächlich wurde der Polizist James Renoir gerade zum Detektiv befördert und hat die Frau seiner Träume gefunden, als er plötzlich als Geist vor seinem eigenen Grabstein steht. Immerhin: So kann er Phantome kontrollieren, um Rätsel und schließlich seinen eigenen Mordfall zu lösen.Letztes aktuelles Video: Steam-Starttrailer