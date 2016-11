Worlds Adrift: Verschiebung auf Anfang 2017 - 4Players.de

Die Bossa Studios können die ursprünglich anvisierte Veröffentlichung von Worlds Adrift in diesem Jahr nicht mehr einhalten und müssen ihr Sandbox-Spiel in einer persistenten offenen Welt auf das erste Quartal 2017 verschieben. Das hat nach Angaben von DualShockers der Entwickler Poppy Brown in einem Blog-Beitrag eingeräumt. Die zusätzliche Zeit will man für Optimierungen nutzen und auch dafür sorgen, dass die Balance und damit auch der Spielspaß stimmt. Das Feedback der Community scheint ebenfalls seinen Teil zu der Entscheidung beigetragen zu haben, den Titel nicht vorschnell, sondern lieber später und dafür in einem polierten Zustand zu veröffenlichen. Derzeit befindet sich Worlds Adrift in einer geschlossenen Alpha, die schon bald ein neues Update erhalten soll.Letztes aktuelles Video: Alpha Playtest-Video