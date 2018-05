Worlds Adrift: Early-Access-Trailer zeigt das Sandbox-Onlinespiel mit Luftschiffen - 4Players.de

Erkunde eine zerbrochene Welt: "Unzählige Inseln besiedeln einen endlosen Himmel. Was ist passiert? Warum? Wann? Diese Antworten sind in den Ruinen vergangener Zivilisationen verloren gegangen. Deine einzige Hoffnung ist es, diese fremden und zugleich wunderschönen Ländereien auf der Suche nach einer Antwort zu durchqueren. Eine Antwort, die vielleicht besser nicht ans Tageslicht kommen sollte ..."

Baue ein Luftschiff: "Zweifele nicht. Der Himmel ist trügerisch und es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu navigieren – am Ruder deines eigenen Luftschiffs. Aber wo bekommt man eins her? Erkunde die Ländereien und durchsuche Ruinen, um die Erkenntnisse derjenigen zu gewinnen, die bereits vorher da waren. Trotzdem bleibt die Frage: Hast du die Führungskompetenz, eine Crew um dich zu scharen?"

Vereine eine Zivilisation: "Obwohl der Scherbenhaufen von Foundation jegliche Hoffnung auf Reform nimmt, muss dich nicht das gleiche Schicksal erwarten. Es gibt diejenigen, die von einer neuen Zivilisation in den Wolken träumen. Wirst du dem Aufruf folgen und die Welt ordnen? Oder wirst du im Chaos schwelgen, um deinem eigenen Dämon zu dienen?"

Die Bossa Studios haben den Early-Access-Release-Trailer zu Worlds Adrift veröffentlicht, in dem sie einen groben Überblick über das "Community-Crafted-MMO" geben. Das ambitionierte Multiplayer-Online-Projekt wird die geschlossene Betaphase ("Earliest Access") am 17. Mai 2018 hinter sich lassen und in den "normalen" Early Access bei Steam durchstarten. Die weiteren Zukunftspläne erläutern die Entwickler auf der offiziellen Webseite ( zur Roadmap ).In dem Sandbox-Onlinespiel entwerfen und bauen Spieler im Team (Stück für Stück) ihre eigenen Luftschiffe und bewegen sich damit in der offenen Spielwelt. Der Preis für das Community-Crafted-MMO soll ab dem 17. Mai 22,99 Euro betragen. Derzeit sind lediglich "Gründerpakete" in verschiedenen Ausführungen verfügbar.Letztes aktuelles Video: Early Access TrailerFeatures laut Hersteller "Die Welt ist zerbrochen, zerschlagen durch ein Unglück, das die Zeit seitdem vergessen hat. Es liegt nun an dir, in den endlosen Himmel zu reisen, um die Überreste vergangener Zivilisationen zu suchen. Stelle eine Crew zusammen. Baue ein Luftschiff. Verbünde dich mit anderen, um deine Widersacher zu bezwingen, und gelange schließlich zu Ruhm … oder Schande. Die Zukunft von Foundation wird durch deine Aktionen geformt - wirst du dabei helfen, die Welt zu vereinen oder lässt du sie weiter in Vergessenheit geraten? "