British Academy Games Awards: 2017: Vier Preise für Inside und Uncharted 4 als Spiel des Jahres ausgezeichnet - 4Players.de

Die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) hat Uncharted 4: A Thief's End als Spiel des Jahres ausgezeichnet . Das Action-Adventure (zum Test ) setzte sich gegen Firewatch Stardew Valley und Titanfall 2 durch. Der Innovationspreis ging an That Dragon, Cancer , die Auszeichnung für das beste Spieldesign an Inside , das insgesamt mit vier Awards bedacht wurde, und der Ehrenpreis an Brenda Romero (u. a. Wizardry & Jagged Alliance). Als bestes britisches Spiel wurde Overcooked ausgezeichnet. Hier alle diesjährigen Nominierten und Preisträger (fett gedruckt) im Überblick:

Special Award

Brenda Romero







Artistic Achievement

Inside

Abzū

Dishonored 2

The Last Guardian

Uncharted 4

Unravel





Audio Achievement

The Last Guardian

Battlefield 1

Doom

Inside

Rez Infinite

Uncharted 4





Best Game

Uncharted 4

Firewatch

Inside

Overwatch

Stardew Valley

Titanfall 2





British Game

Overcooked

Batman: Arkham VR

Forza Horizon 3

No Man's Sky

Planet Coaster

Virginia





Debut Game

Firewatch



Overcooked

Oxenfree

That Dragon, Cancer

The Witness

Virginia





Evolving Game

Rocket League

Destiny: Das Erwachen der Eisernen Lords

Elite Dangerous: Horizons

EVE Online

Final Fantasy 14 Online

Hitman





Family

Overcooked

Lego Star Wars: Das Erwachen der Macht

The Playroom VR

Pokémon GO

Ratchet & Clank

Toca Hair Salon 3





Game Design

Inside

Battlefield 1

Dishonored 2

Overwatch

Titanfall 2

The Witness





Game Innovation

That Dragon, Cancer

Batman: Arkham VR

Firewatch

Pokémon GO

Unseen Diplomacy

The Witness





Mobile

Pokémon GO

The Banner Saga 2

Dawn of Titans

Deus Ex Go

Pokémon Sonne & Mond

Reigns





Multiplayer

Overwatch

Battlefield 1

The Division

Forza Horizon 3

Overcooked

Titanfall 2





Music

Virginia

Abzū

Doom

Inside

The Last Guardian

Uncharted 4





Narrative

Inside

Dishonored 2

Firewatch

Mafia 3

Oxenfree

Uncharted 4





Original Property

Inside

Firewatch

The Last Guardian

Overwatch

Unravel

The Witness





Performer

Cissy Jones (Delilah) in Firewatch

Alex Hernandez (Lincoln Clay) in Mafia 3

Emily Rose (Elena Fisher) in Uncharted 4

Navid Negahban ('Hajj Agha') in 1979 Revolution: Black Friday

Nolan North (Nathan Drake) in Uncharted 4

Troy Baker (Sam Drake) in Uncharted 4





BAFTA Ones to Watch Award in Association with Dare to be Digital

Among the Stones

Pentagrab

Rebound





AMD eSports Audience Award