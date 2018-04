British Academy Games Awards: 2018: "Bestes Spiel" ist What Remains of Edith Finch; fünf Preise für Hellblade - 4Players.de

Cuphead

Abubakar Salim als Bayek in Assassin's Creed Origins

Ashly Burch als Aloy in Horizon Zero Dawn

Claudia Black als Chloe Frazer in Uncharted: The Lost Legacy

Laura Bailey als Nadine Ross in Uncharted: The Lost Legacy

Melina Jürgens als Senua in Hellblade: Senua's Sacrifice

Valerie Rose Lohman als Edith Finch in What Remains of Edith Finch

Ein Tag nach dem Deutschen Computerspielpreis 2018 ( wir berichteten ) sind die British Academy Games Awards 2018 verliehen worden. Die "British Academy of Film and Television Arts" ( BAFTA ) vergab die Auszeichnung "Spiel des Jahres" an What Remains of Edith Finch . Es setzte sich gegen Assassin's Creed Origins The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey durch.Großer Abräumer war Hellblade: Senua's Sacrifice. Das Spiel von Ninja Theory gewann fünf Auszeichnungen in den Kategorien Artistic Achievement, Audio Achievement, British Game, Game Beyond Entertainment und Performer (Melina Jürgens). Super Mario Odyssey wurde mit zwei Auszeichnungen (Game Design und Family) bedacht.Die Spiele wurden von den Mitgliedern der BAFTA-Academy nominiert. Die Gewinner wurden anschließend von einer Jury bestimmt. Es durften nur Spiele nominiert werden, die vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 in Großbritannien veröffentlicht wurden. Hier alle diesjährigen Nominierten und Preisträger (hervorgehoben durch) im Überblick.FELLOWSHIPARTISTIC ACHIEVEMENTAUDIO ACHIEVEMENTBEST GAMEBRITISH GAMEDEBUT GAMEEVOLVING GAMEFAMILYGAME BEYOND ENTERTAINMENTGAME DESIGNGAME INNOVATIONMOBILE GAMEMULTIPLAYERMUSICNARRATIVEORIGINAL PROPERTYPERFORMER