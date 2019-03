British Academy Games Awards: 2019: Die Nominierungen stehen fest; God of War zehnmal vorgeschlagen - 4Players.de

Detroit: Become Human

Gris

God of War

Marvel's Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Battlefield 5

Assassin's Creed Odyssey

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

11-11: Memories Retold

Forza Horizon 4

The Room: Old Sins

Overcooked! 2

Two Point Hospital

Beat Saber

Cultist Simulator

Donut County

Florence

Yoku's Island Express

Destiny 2: Forsaken

Elite Dangerous: Beyond

Fortnite

Overwatch

Sea of Thieves

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Lego Disney Pixar's The Incredibles

Nintendo Labo

Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!

Super Mario Party

11-11: Memories Retold

Life Is Strange 2

My Child Lebensborn

Nintendo Labo

Astro Bot: Rescue Mission

Celeste

Into the Breach

Minit

Astro Bot: Rescue Mission

Cultist Simulator

Moss

Nintendo Labo

Alto's Odyssey

Brawl Stars

Reigns: Game of Thrones

A Way Out

Battlefield 5

Sea of Thieves

Super Mario Party

Super Smash Bros. Ultimate

Far Cry 5

Florence

Frostpunk

Dead Cells

Into the Breach

Moss

Subnautica

Christopher Judge als Kratos in God of War

Danielle Bisutti als Freya in God of War

Jeremy Davies als The Stranger in God of War

Melissanthi Mahut als Kassandra in Assassin's Creed Odyssey

Roger Clark als Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2

Sunny Suljic als Atreus in God of War

Brawl Stars

Clash Royale

Fortnite

Old School Runescape

Pokémon Go

Roblox

Die "British Academy of Film and Television Arts" (BAFTA) hat die nominierten Computer- und Videospiele für die "British Academy Games Awards 2018" bekannt gegeben . God of War wurde zehnmal nominiert, viermal davon in der Kategorie Performer (Schauspieler) für Kratos, Freya, The Stranger und Atreus. Jeweils sechs Nominierungen entfielen auf Red Dead Redemption 2, Return of the Obra Dinn und Florence.Für die Auszeichnung "Best Game" wurden Assassin's Creed Odyssey Red Dead Redemption 2 und Return of the Obra Dinn nominiert. Im vergangenen Jahr gewann What Remains of Edith Finch den Hauptpreis.Die Spiele wurden von den Mitgliedern der BAFTA-Academy nominiert. Die Gewinner werden von einer Fachjury bestimmt (außer Mobile Game of the Year). Die Verleihung der Preise findet am 4. April 2019 statt. Es durften nur Spiele nominiert werden, die vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in Großbritannien veröffentlicht wurden.