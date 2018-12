Miscreated: Entwickler demonstrieren die "dynamische Spielwelt" - 4Players.de

Am 18. Dezember 2018 wird Miscreated den Early Access auf Steam hinter sich lassen. Mit dem Update auf Version 1.0 werden neue Waffen, von Spielern gehostete Server mit vielen Konfigurationsoptionen, eine Vergrößerung der Karten, neue Wettermuster, Landwirtschaft, Kochen, Energieversorgung für Häuser, bessere bzw. schwerer KI-Gegner und mehr versprochen. Auch nach Version 1.0 sollen weitere Inhalte folgen. Passend dazu haben die Entwickler zwei weitere Videos veröffentlicht. Neben einem viel zu schnellen Kurzüberblick wird zumindest die dynamische Welt ausführlicher präsentiert.Miscreated war eines der ersten Multiplayer-Hardcore-Survival-Games. Es spielt in einer postapokalyptischen offenen Welt. Nach dem letzten Krieg wurde die Menschheit in die Knie gezwungen und die verbliebenen Überlebenden klammern sich an die Überreste der Welt, die von einer mutierten Pest heimgesucht wurde, die im radioaktiven Niederschlag erschaffen wurde. Man muss gegen Mutanten, feindliche Tiere, andere verzweifelte Überlebende und Mutter Natur kämpfen, um zu überleben.