New Nintendo 3DS: Standard-Version des Handhelds wird nicht mehr produziert - 4Players.de

Nintendo of Japan hat die Produktion des normalen New Nintendo 3DS eingestellt . Auch die Europa-Niederlassung hat die Produktionseinstellung des Standard-Modells gegenüber GameSpot bestätigt. In den USA war der New Nintendo 3DS kaum oder nur als Teil von limitierten Spezialeditionen erhältlich. Nintendo of Japan produziert damit weiterhin den New Nintendo 3DS XL, den New Nintendo 2DS XL, den New Nintendo 2DS sowie Switch.Der jüngste Vertreter aus der 3DS-Produktfamilie ist der New Nintendo 2DS XL . Die tragbare Konsole wird am 28. Juli 2017 für 149,99 Dollar erscheinen. In Deutschland liegen die Preise derzeit bei ungefähr 159,99 Euro. Der Handheld soll für diejenigen gedacht sein, die sich zwischen dem Nintendo 2DS und dem New Nintendo 3DS XL nicht entscheiden können.