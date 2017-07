Dissidia Final Fantasy NT: Registrierung für den geschlossenen Betatest gestartet - 4Players.de

Square Enix hat im Rahmen der Evolution Championship Series (EVO 2017) in Las Vegas bekanntgegeben, dass sich PlayStation-4-Spieler ab sofort für den geschlossenen Betatest von Dissidia Final Fantasy NT registrieren können. Die Anmeldung läuft über die Seite http://sqex.to/DFFNTBETA . Ausgewählte Spieler erhalten in Kürze eine E-Mail, in der alle Informationen zum Zugang zur geschlossenen Beta enthalten sind."Die geschlossene Betaversion von Dissidia Final Fantasy NT bietet Spielern noch diesen Sommer die Gelegenheit, das teambasierte Actionspiel selbst zu erleben, in die Rollen von legendären Helden und Schurken der Final-Fantasy-Serie zu schlüpfen, und mithilfe bekannter Beschwörungen (darunter Ifrit, Shiva und Odin) epische 3-gegen-3-Kämpfe in ikonischen Arenen auszutragen", schreibt der Publisher in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Tutorial Video